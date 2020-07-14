Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордных 864 млрд долларов

14.07.2020, 0:08, Новости дня

За июнь дефицит бюджета США превысил 864 млрд долларов, свидетельствуют данные минфина страны.

Washington Post подчеркивает, что это рекордный показатель, передает ТАСС.

В связи с мерами, которые власти США принимают в ответ на распространение коронавируса, федеральные расходы в июне превысили 1,1 трлн долларов. При этом в бюджет поступило 240 млрд долларов. За июнь 2019 года дефицит не превышал 8,5 млрд долларов.

За девять месяцев финансового года дефицит превысил 2,7 трлн долларов.

Напомним, в июне телеканал CBS News со ссылкой на министерство финансов страны сообщил, что государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки, остановившись на уровне в 26 трлн долларов.