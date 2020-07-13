На границе Азербайджана и Армении произошли перестрелки

13.07.2020, 23:55, Новости дня

Несколько азербайджанских военных убито, и несколько армянских солдат и полицейских ранено в пограничных столкновениях, заявили в понедельник обе страны, обвинив друг друга во вторжении на чужую территорию.

Две бывшие советские республики давно находятся в конфликте из-за Нагорного Карабаха, однако последние столкновения произошли в регионе Тавуш на северо-востоке Армении, примерно в 300 километрах от горного анклава.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что четверо находящихся в его подчинении солдат были убиты и пятеро ранены, а военное ведомство Армении сообщило о трех раненых солдатах и двоих полицейских.

Перестрелки начались в воскресенье и продолжались до понедельника. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил руководство Армении в «провокации».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что руководство Азербайджана понесет ответственность за «непредсказуемые последствия дестабилизации региона».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), стремящаяся способствовать урегулированию конфликта, призвала две страны наладить диалог, чтобы предотвратить любую дальнейшую эскалацию.

Нагорный Карабах, горный регион Азербайджана, находится под управлением этнических армян, которые объявили независимость во время конфликта, разразившегося после распада Советского Союза в 1991 году.

Хотя в 1994 году было достигнуто соглашение о прекращении огня, Азербайджан и Армения продолжают обвинять друг друга в нападениях вокруг Нагорного Карабаха и вдоль азербайджано-армянской границы.

Замороженный Нагорно-Карабахский конфликт вызывает беспокойство в мировом сообществе, в том числе из-за угрозы стабильности в регионе, где пролегают трубопроводы, по которым нефть и газ поступают на мировые рынки.