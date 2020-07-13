США: претензии Пекина на большую часть Южно-Китайского моря незаконны

13.07.2020, 23:55, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, поясняющим позицию Вашингтона по поводу территориальных споров в Южно-Китайском море.

«Соединенные Штаты выступают за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, – заявил Помпео. – Сегодня мы усиливаем политику США в отношении важной части этого региона, вокруг которой ведутся территориальные споры, – Южно-Китайского моря. Мы четко даем понять: претензии Пекина на оффшорные ресурсы большей части Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, равно как и его кампания запугивания с целью контроля над ними».

«Мы стремимся сохранять мир и стабильность в Южно-Китайском море, обеспечивать свободу судоходства в соответствии с международным правом, поддерживать беспрепятственный поток торговли и противостоять любым попыткам использовать принуждение или силу для урегулирования споров, – подчеркнул госсекретарь. – Мы разделяем эти глубокие и неизменные интересы со многими нашими союзниками и партнерами, которые давно поддерживают основанный на правилах международный порядок».

«Эти общие интересы оказались под беспрецедентной угрозой со стороны Китайской Народной Республики, – отметил Помпео. – Пекин прибегает к запугиванию, чтобы подорвать суверенные права прибрежных государств Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море, заставить их отказаться от морских ресурсов, утвердить одностороннее господство и заменить международное право принципом «кто сильнее, тот и прав». Подход Пекина очевиден уже давно. В 2010 году министр иностранных дел КНР Ян Цзечи сказал своим коллегам из АСЕАН, что «Китай – большая страна, а другие страны – маленькие страны, и это просто факт». Хищническому мировоззрению КНР нет места в XXI веке».

«У КНР нет правовых оснований для одностороннего навязывания своей воли региону. С момента официального провозглашения «Девятипунктирной линии» в Южно-Китайском море в 2009 году Пекин так и не подкрепил ее внятной правовой основой. 12 июля 2016 года арбитражный суд, учрежденный в соответствии с Конвенцией по морскому праву от 1982 года, подписантом которой является КНР, единогласным решением отклонил морские претензии КНР как не имеющие оснований в международном праве. Почти по всем претензиям трибунал безоговорочно встал на сторону Филиппин, которые инициировали дело».

«Как ранее заявляли Соединенные Штаты и как предусмотрено Конвенцией, решение арбитражного суда является окончательным и имеет обязательную юридическую силу для обеих сторон. Сегодня мы приводим позицию США по морским претензиям КНР в ЮКМ в соответствие с решением суда», – добавил госсекретарь.

Как пояснил Помпео, это означает следующее:

КНР не может на законных основаниях предъявлять претензии в отношении районов, которые суд признал частью исключительной экономической зоны Филиппин или их континентального шельфа.

Поскольку Пекин не смог должным образом обосновать свои претензии в Южно-Китайском море, США отвергают любые претензии КНР на воды за пределами 12 морских миль от островов архипелага Спратли, которые Пекин считает своей территорией. Любые попытки Китая помешать другим государствам заниматься рыболовством или добычей углеводородов в этих водах или вести такую деятельность в одностороннем порядке являются незаконными.

Китай не имеет законных территориальных или морских притязаний на полностью затопленную отмель Джеймс Шол, которая в китайской пропаганде часто упоминается как «самая южная территория Китая». В соответствии с международным правом, подводный объект не может быть востребован ни одним государством.

«Мир не позволит Пекину использовать Южно-Китайское море как свою морскую империю, – подчеркнул Помпео. – Америка поддерживает союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии, отстаивающих свои суверенные права на оффшорные ресурсы в соответствии с международным правом».