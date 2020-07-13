 

В Одессе ужесточили карантин

13.07.2020, 23:53, Новости дня

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета на внеочередном заседании 13 июля приняла решение об “усилении контроля за карантинными мероприятиями”. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Одессы.

В частности, комиссия потребовала “обеспечить выполнение и соблюдение” запрета на работу развлекательных заведений (ночных клубов), а также заведений общественного питания и учреждений культуры (кроме кинотеатров) с 23.00 до 7.00.

Комиссия также рекомендовала одесскому управлению Национальной полиции, управлению Госпотребслужбы и департаменту транспорта “обеспечить разъяснительную работу и контроль за выполнением требований постановления Кабинета Министров Украины №392”, которым был введен адаптивный карантин.

Как пишет “Думская”, за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Одессе выросла в четыре раза. Так, с 6-го по 12 июля в Одессе заболело 117 человек, тогда как неделей ранее – 30.

Всего с начала эпидемии в Одесской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 2208 человек, 30 из них скончались, 988 выздоровели, свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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