Христианские изображения собора Святой Софии во время молитв мусульман будут прикрывать

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13.07.2020, 23:53, Новости дня

Изображения православных святых в соборе Святой Софии во время мусульманских молитв будут скрывать лазером или завешивать тканью, об этом сообщил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, передает 13  июля Reuters.

Христианские иконы будут открыты все остальное время для всех посетителей мечети Айя-София, отметил он.

10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в храм может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Религиозные церемонии в мечети Айя-София в Стамбуле возобновятся 24 июля, после проведения подготовительных мероприятий, пообещал Эрдоган.

США и Европа осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии. Решение турецких властей было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, отметили в комиссии по свободе религии в мире.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор преобразовали в мечеть. В 1934 году он получил статус музея. В 1985 году здание было объявлено всемирным наследием ЮНЕСКО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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