“Жестко и надолго”. Зеленский потребовал ужесточить наказание для пьяных водителей вплоть до пожизненного

13.07.2020, 23:53, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал серьезно ужесточить уголовную ответственность для водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали ДТП с человеческими жертвами. Как сообщает Офис президента, об этом Зеленский заявил 13 июля на встрече с Кабинетом Министров в связи с аварией на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли четыре человека.

“В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне… Бездействие и безответственность – эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме… Вчерашнее ужасное ДТП – это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда навеселе садятся за руль”, – сказал Зеленский.

В качестве мер по предотвращению ДТП он предложил ужесточить административную ответственность, увеличив штрафы в 5–10 раз, и уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. “Если вождение в пьяном виде повлекло гибель человека, срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской… Чтобы ни один суд не думал кого-то отмазать”, – заявил он.

Зеленский потребовал, чтобы должностные лица, которые отвечают за этот вопрос, явились к нему “с отчетами и конкретными результатами”. Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю в течение недели подготовить “реальные предложения и сформировать действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения”.

Авария на Столичном шоссе произошла 12 июля. Mercedes под управлением подозреваемого (по информации СМИ, его зовут Антон Желепа) выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В медучреждении в стабильно тяжелом состоянии также находится третий ребенок – 12-летний мальчик.

По данным прокуратуры, в момент ДТП подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Тест на “Драгере” показал, что в крови водителя Mercedes было 1,32 промилле алкоголя.

В соответствии с действующим Уголовным кодексом, максимальное наказание за нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более человек, – 10 лет лишения свободы и лишение права управления транспортным средством на срок до трех лет. Периодически в обществе и политикуме обсуждается вопрос о недостаточности наказания за подобные преступления. В частности, в 2008 году судья Ленинского райсуда Харькова Сергей Скляренко по делу Андрея Полтавца, который сбил насмерть шесть человек, вынес частное определение, адресованное президенту, правительству и Верховной Раде: он предлагал ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде, в частности – лишать прав пожизненно. Такие же дискуссии велись девять лет спустя, когда в результате ДТП, виновниками которого суд признал Алену Зайцеву и Геннадия Дронова, погибли шесть человек.

По данным МВД, за шесть месяцев 2020 года в Украине зарегистрировали 72 394 ДТП, из которых 11 200 – с погибшими или травмированными. В этих ДТП погибло 1482 человека. При этом 2110 аварий совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. Сейчас на рассмотрении Рады находится законопроект об ужесточении ответственности за некоторые виды нарушений ПДД.