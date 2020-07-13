Эксперты выяснили, почему некоторые люди не различают лица

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13.07.2020, 23:25, Новости дня

Известно, что 2% населения Земли не способны распознавать лица и не могут узнать знакомых, друзей или даже родных.

Подобное расстройство называется прозопагнозией или лицевой агнозией. Людям с этим заболеванием лица людей кажутся одинаковыми. Во время нового исследования группа ученых обнаружила, что неспособность узнать знакомого человека связана с трудностями при извлечении информации из памяти.

Люди с подобным диагнозом не могут вспомнить имя, профессию, семейное положение и хобби человека. Во время встреч со знакомыми в мозгу слепых на лица возникает только смутное ощущение знакомства без деталей в памяти. По мнению специалистов, результаты их исследования приблизили к более полному пониманию процессов памяти и их связи со зрительным восприятием.



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