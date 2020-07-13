Известный бренд Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса

13.07.2020, 23:25, Новости дня

Известный бренд Jaguar заявил, что откладывает презентацию нового электрического автомобиля Jaguar XJ.

В свою очередь, автомобиль намерены продемонстрировать широкой аудитории уже в следующем году. В компании не скрывают, что причина переноса срока состоит в необходимости сократить расходы марки. Также указывается, что презентация электрической модели XJ может состояться не раньше, чем в октябре 2021 года. Серийное производство автомобиля стартует на заводе Касл Бромович.

Предприятие в настоящее время уже активно осуществляет сборку моделей XE и XF, однако ранее работу приостановили из-за пандемии коронавируса. Уже к августу завод восстановит работу в прежнем режиме.