 

Новый Peugeot 3008 станет кроссовером

13.07.2020, 23:25, Новости дня

Французская компания Peugeot планирует выпустить новую модель Peugeot 3008 в виде кроссовера.

В свою очередь, автомобиль может оказаться еще более востребованным за счет привлекательного вида и расширенных возможностей. Эксперты прогнозируют, что новая модификация получит покатую крышу. Однако рассчитывать на просторный салон в данном случае не придется, так как задние кресла окажутся более ограниченными по пространству.

Кроме того, новинка выполнена на проверенной архитектуре EMP2 V4, за счет которой можно будет применить здесь гибридную установку. Автомобиль в базовой комплектации получит 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 296 л.с. мощности. При таких параметрах запас хода составит около 65 километров без подзарядки.



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