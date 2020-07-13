 

CNBC – команда американской футбольной лиги «Вашингтон Редскинз» отказалась от противоречивого названия

13.07.2020, 23:20, Новости дня

Всего несколько лет назад владелец команды Национальной футбольной лиги США «Вашингтон Редскинз» Дэн Снайдер уверял, что его клуб никогда не поменяет название и логотип, которые многие считают оскорбительными для коренных американцев. Однако, как пишет CNBC, протесты и критика спонсоров помогли руководству изменить точку зрения и «Редскинз» объявили, что готовы полностью сменить имидж.


Reuters

Команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) США «Вашингтон Редскинз» («Вашингтонские краснокожие») объявила, что намерена отказаться от своего названия, которое она носит с 1932 года, пишет CNBC. 

 

Ранее клуб запустил процесс рассмотрения возможности переименования, поскольку крупные спонсоры и партнёры команды стали всё чаще критиковать название и символику «Редскинз», как считается, оскорбительные для коренных американцев. 

 

«Мы хотим держать наших спонсоров, фанатов и всё сообщество в курсе наших дальнейших планов. Сегодня мы объявляем, что, по итогам процесса рассмотрения, отказываемся от текущих названия и логотипа «Редскинз». (Владелец клуба. — ИноТВ) Дэн Снайдер и тренер Ривера совместно занимаются разработкой нового подхода к названию и логотипу, которые продемонстрируют положение нашего гордого и богатого на традиции клуба, а также будут вдохновлять наших спонсоров, фанатов и всё сообщество в течение следующих 100 лет», — приводит канал заявление команды. 

 

Как напоминает CNBC, против названия клуба выступил целый ряд крупных спонсоров теперь уже бывших «Редскинз», включая Bank of America, Nike, Pepsi и FedEx. Примечательно, что последней компании из этого списка принадлежат права на название домашнего стадиона команды в штате Мэриленд. Кроме того, от размещения сувенирной продукции «Редскинз» на своих площадках отказались такие гиганты, как Walmart, Target и Amazon. Fanatics, эксклюзивный производитель и дистрибьютор товаров бренда Nike с логотипами команд НФЛ, сообщил, что устроит распродажу продукции с прежним названием клуба. 

 

Как напоминает CNBC, в 2013 году владелец экс-«Редскинз» Дэн Снайдер настаивал, что его команда никогда не поменяет название. «Всё очень просто. Можете прямо большими буквами и написать: НИКОГДА», — ответил предприниматель на вопрос о том, собирается ли команда когда-нибудь изменить свой имидж. По всей видимости, как предполагает канал, протестное движение, начавшееся в США после смерти темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицией, заставило Снайдера изменить точку зрения.



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