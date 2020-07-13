Le Figaro – пандемия заставляет ньюйоркцев бежать из мегаполиса в пригороды

13.07.2020, 23:20, Новости дня

Из-за пандемии всё больше жителей Нью-Йорка решают навсегда покинуть город и поселиться в пригороде, пишет Le Figaro. В результате множество квартир на Манхеттене пустуют, а цены на недвижимость в окрестностях мегаполиса взлетают до небес, отмечает издание. Как подчёркивают эксперты, в долгосрочной перспективе эта тенденция может сделать жильё в столице штата более доступным.



Reuters

Из-за пандемии многие ньюйоркцы решили в кратчайшие сроки навсегда покинуть город , из-за чего множество квартир оказались пустующими, а цены на недвижимость за пределами мегаполиса взлетели до небес, пишет Le Figaro.

«Я не был готов к отъезду», — рассказывает 41-летний Ник Барнхорст, проживший в Нью-Йорке 11 лет и планировавший переезд не ранее, чем через год. Однако спустя несколько недель после того, как его жена забеременела третьим ребёнком, город оказался «разорён» коронавирусом. «Стало ясно: нужно убираться отсюда как можно скорее», — признаётся Ник. На следующей неделе он должен подписать договор о покупке дома в Мамаронеке — городке к северу от Нью-Йорка.

Друг Ника поступил ещё радикальнее: уехав на уик-энд к родителям жены, он решил больше не возвращаться в город. Он продал свою квартиру в мегаполисе и купил другую в Бронквилле — муниципалитете, примыкающем к северной части района Бронкс.

«Ничего из того, что делает Нью-Йорк Нью-Йорком, в настоящее время не работает, — отмечает Ник, поясняя, что театры, бары, кинотеатры, концертные залы или музеи до сих пор закрыты. — Так легче всё бросить».

Как отмечает издание, Нику с трудом удалось найти подходящий дом на «бурлящем» рынке загородной недвижимости, где нет места торгу. По данным владельца агентства Stanton Realtors Ричарда Стэнтона вблизи популярного города Монтклер, штат Нью-Джерси,нередко можно увидеть дома, проданные на 20% дороже заявленной цены. «Я не ожидал такого сильного спроса», — признаётся агент по недвижимости. На его взгляд, предложение сможет догнать спрос не раньше, чем через полгода или даже год.

Губернатор штата Эндрю Куомо и мэр города Билл Де Блазио часто сравнивают нынешнюю ситуацию с периодом после 11 сентября— ещё одной серьёзной травмы, которую пережил город, — обещая столь же скорое восстановление. Однако, по мнению Стентона, последствия терактов на рынке недвижимости были незначительными.

Так, гитариста Диллона Кондора теракт 11 сентября и мужество ньюйоркцев, напротив, сподвигли на то, чтобы поселиться в городе. Однако весной этого года, после прогулки по многолюдному Центральному парку, в котором редко можно было встретить прохожих в масках, он принял решение переехать с женой в Территаун в долине Гудзона.

В начале июля город наводнили грузовики, перевозящие мебель. На Нижнем Манхеттене пустует более 5% квартир — невиданный показатель за все годы, что агентство недвижимости Miller Samuel публикует свою статистику.

На взгляд Стентона, сегодняшнее положение похоже, скорее, не на последствия 11 сентября, а на период с 2003 по 2005 годы, когда многих ньюйоркцев вытеснил из города рост арендной платы, или 70-е годы, когда люди бежали из города с высоким уровнем преступности и пришедшими в упадок государственными структурами.

Помимо эффекта коронавируса существует ещё одна тенденция, связанная с грядущим увеличением числа сотрудников, работающих удалённо, анализирует риэлтор. Движение в этом направлении может в конечном счёте «сбить лихорадку» цен на недвижимость в городе, что позволит поселиться в нём молодому поколению, для которого мегаполис ранее был недоступен.