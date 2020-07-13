США официально объявили территориальные претензии Китая незаконными

13.07.2020, 23:16, Новости дня

Глава Госдепа США Майк Помпео официально объявил ряд территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море незаконными.

Помпео сообщил об укреплении американской политики «в отношении жизненно важной части региона – Южно-Китайского моря». Он заявил, что китайские претензии «на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны». Также Помпео назвал незаконными «усилия» Китая «поставить их под контроль путем угроз», передает РИА «Новости».

Американская сторона считает, что Китай не предоставил юридических оснований своей политики. Также указывается, что арбитражный трибунал в 2016 году отверг претензии Пекина. Помпео пояснил, что политика Вашингтона будет официально соответствовать позиции арбитража.

Как считает Госдеп, у Китая нет юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Вашингтон не признает китайских претензий на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли, а также на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией и Индонезией, в частности, на банку Джеймс.

Вашингтон объявил незаконными «любые действия» Китая, которые «угрожают рыболовству или освоению углеводородов другими странами» в регионе. Помпео заявил, что «мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». США выразили поддержку союзникам и партнерам в регионе «в защите их суверенных прав на офшорные ресурсы».

Напомним, США отправили в Южно-Китайское море две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц».

В 2016 году палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море.

Территориальные споры в Южно-Китайском море Китай ведет с рядом государств – Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами – относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша).