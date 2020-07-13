 

Собчак подала заявление в СК после нападения на нее в монастыре

13.07.2020, 22:48, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в СК о нападении на них в уральском монастыре, сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин.

Собчак и Ерженков попросили открыть дело по части 3 статьи 144 УК – «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Нарушителям данной статьи грозит до шести лет тюрьмы, передает ТАСС.

Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали во время работы в Среднеуральском женском монастыре. Как утверждается, избиты два работника группы, ее саму толкнули, и она упала. До этого она сообщала о переломе носа в результате падения.



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