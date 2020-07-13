За три года президентства Трамп более 20 тыс. раз публично солгал – WP

13.07.2020, 22:42, Новости дня

За 1267 дней президентства глава Белого дома Дональд Трамп сделал более 20 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений. Об этом свидетельствуют подсчеты авторитетной американской газеты The Washington Post.

По подсчетам газеты, отметку в 10 тыс. ложных утверждений Трамп преодолел в мае прошлого года, через 827 дней после вступления в должность президента США. Таким образом, он делал в среднем 12 ложных или вводящих в заблуждение заявлений в день. В течение следующих 14 месяцев на фоне процедуры импичмента, пандемии коронавируса и убийства афроамериканца Джорджа Флойда количество таких утверждений удвоилось и 9 июля пересекло отметку в 20 тыс. (около 23 ложных заявлений в день).

Как пишет WP, 9 июля Трамп дал интервью журналисту Fox News Шону Хэннити, в котором фактчекеры издания насчитали 62 ложных утверждения.

Так, Трамп говорил, что имеет “огромную поддержку” в афроамериканском сообществе, но это не подтверждает ни один социологический опрос; заявлял, что довел оборонный бюджет до рекордных $2,5 трлн, хотя в действительности сложил военные бюджеты за три года, по отдельности ни один из них не был рекордным; заявил, что его бывшего помощника Пола Манафорта держат в одиночной камере, а на самом деле Манафорт находится “в автономном жилом помещении” повышенного комфорта.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. Он намерен баллотироваться на второй срок. Его главным соперником, вероятно, станет экс-вице-президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию.