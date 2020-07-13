Оккупанты убили украинского военного медика на Донбассе, Дуда переизбран президентом Польши. Главное за день

13.07.2020, 22:42, Новости дня

Убийство под Зайцево

Российско-оккупационные войска совершили убийство украинского военного медика, который после объявления режима тишины эвакуировал тело погибшего военнослужащего, об этом сообщил сайт ООС. Украинцы имели необходимую маркировку на касках, сказано в сообщении.

Приговор “крымскому министру”

Днепровский районный суд Киева признал бывшего “министра здравоохранения” аннексированного Крыма Петра Михальчевского виновным в государственной измене и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Пожара нет

Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области ликвидирован, заявили в ГСЧС.

Мера пресечения Дугарь

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь суд изменил меру пресечения – с нее снимут электронный браслет. Другие фигуранты уголовного производства, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, остались под стражей.

Обсуждение кандидатур

Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности отозван из Верховной Рады.

Кандидатуры Уруского, а также будущих глав Нацбанка и Антимонопольного комитета обсуждались на встрече фракции “Слуга народа” с президентом Владимиром Зеленским.

Сбор за вылет

Верховная Рада внесла изменения в Воздушный кодекс и ввела государственный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого пассажира и коммерческий груз.

Дуда еще на пять лет

Во втором туре выборов президента Польши победу одержал действующий глава государства Анджей Дуда. Он набрал 51,01% голосов, его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, – 48,97%.