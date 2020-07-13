Разница в 400 тысяч голосов. Стали известны окончательные результаты выборов президента Польши

13.07.2020, 22:42, Новости дня

Национальная избирательная комиссия Польши вечером 13 июля объявила окончательные итоги выборов президента.

Анджей Дуда набрал 51,03% (10 440 648). Он объявлен переизбранным на второй пятилетний срок. У его соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, 48,97% (10 018 263). Таким образом, участников второго тура разделило чуть более 400 тыс. голосов избирателей.

Явка составила 68,2%.

Как отметил телеканал TVN24, в Варшаве Тшасковский намного опередил конкурента, набрав почти две трети голосов.

Он поздравил Дуду с победой в своем Facebook. “Надеюсь, этот ваш срок действительно будет другим”, – написал Тшасковский.

Prawie 10 mln głosów. Za wszystkie i za każdy z osobna serdecznie dziękuję. Dziękuję też za niesamowitą energię, jaką… Posted by Rafał Trzaskowski on Esmaspäev, 13. juuli 2020

Анджей Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году как член партии “Право и справедливость”, но вышел из партии сразу после победы на выборах. Тшасковский представляет оппозиционную “Гражданскую платформу”.

Первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня. Дуда набрал в нем 43,7% голосов, его соперник – 30,3%.