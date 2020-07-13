 

Украина озвучила требование по реализации Минских соглашений

13.07.2020, 22:30, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, с чего, по его мнению, должна начаться реализация Минских соглашений.

По его словам, реализация договоренностей должна начаться с прекращения огня.

«Точка», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Сегодня».

Кулеба призвал не «ставить минские договоренности с ног на голову». Он считает недопустимым «требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты».

«Это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», – сказал он.

Напомним, он также заявил, что Украина считает неприемлемым закрепление особого статуса Донбасса в конституции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Подсчитаны жертвы и пострадавшие в ДНР за время президентства Зеленского

08.06 / Столтенберг назвал сотрудничество Китая и России угрозой безопасности стран НАТО

14.06 / Путин: Россия – лидер в перспективных разработках ядерного оружия

12.05 / Трамп прервал пресс-конференцию после перепалки с журналистами

12.07 / В Киеве парки и скверы начала патрулировать конная полиция

03.06 / Мурашко назвал показания к госпитализации пациента с легкой формой коронавируса

20.06 / “Никакой конспирологии”. Суркис объяснил, почему в Раде создали комиссию для расследования возможных злоупотреблений Павелко

12.06 / В РФ отреагировали на новый статус Украины в НАТО

19.05 / Гиркин: “ДНР” – это серая зона, которая управляется из России

08.06 / МЧС усилило группировку спасателей в Норильске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска