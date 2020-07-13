 

Украина озвучила требование по реализации Минских соглашений

13.07.2020, 22:30, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, с чего, по его мнению, должна начаться реализация Минских соглашений.

По его словам, реализация договоренностей должна начаться с прекращения огня.

«Точка», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Сегодня».

Кулеба призвал не «ставить минские договоренности с ног на голову». Он считает недопустимым «требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты».

«Это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», – сказал он.

Напомним, он также заявил, что Украина считает неприемлемым закрепление особого статуса Донбасса в конституции.



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