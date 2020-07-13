Историка Дмитриева обвиняют в прикосновениях к промежности приемной дочери

13.07.2020, 22:23, Разное

Так он проверял сухость белья во время приступов энуреза у ребенка.

Карельского историка Юрия Дмитриева обвиняют в том, что он несколько раз касался промежности малолетней приемной дочери. Сам он говорит, что так проверял сухость белья, потому что у девочки в восемь лет случались приступы энуреза. Об этом говорится в исследовании «Новой газеты».

Показания Дмитриева об энурезе подтверждаются выписным эпикризом из больницы, а отсутствие у него девиаций сексуального поведения — тремя комиссионными обследованиями.

«В какой-то из дней, утром, когда [дочь] пришла ко мне и села на колени, я почувствовал запах мочи, я понял, что она описалась. Естественно, я потрогал руками трусики и спереди, и сзади в области половых органов. Я понял, что ребенок описался, после чего мы пошли мыться. Такое было несколько раз в неделю до помещения ее в республиканскую больницу по поводу ночного энуреза», — сказал Дмитриев во время следствия и подтвердил на суде.

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Историку инкриминируют насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, а также хранение оружия, изготовление порнографии с участием приемной дочери и развратные действия над ней. По двум последним статьям историка уже оправдывали в 2018 году, но приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. Позже следствие выдвинуло еще более тяжкое обвинение в насилии. Суд объединил эти дела.

Прокуратура потребовала для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Приговор огласят 22 июля.

Соратники Дмитриева связывают преследование историка с его правозащитной деятельностью. В девяностых и нулевых годах он в одиночку и с коллегами нашел места массовых расстрелов времен Большого террора: Сандармох (больше 7 тысяч человек), Красный бор (1193 расстрелянных), кладбище у 8-го шлюза Беломорканала (точное число захороненных неизвестно, площадь — около 10 гектаров), могилы казненных на Соловках и другие.