ВОЗ перечислила сценарии распространения коронавируса в разных странах

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13.07.2020, 22:16, Новости дня

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус описал четыре сценария, по которым распространение коронавируса происходит в разных государствах.

Первый сценарий касается стран Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки, предупрежденных о коронавирусе. В этом сценарии власти стран «взяли контроль над ситуацией в свои руки», до жителей государств удалось эффективно донести необходимость принятия мер.

Второй сценарий – «европейский». Он предполагает масштабные вспышки, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и населения государств, передает РИА «Новости».

Третий сценарий относится к странам, в которых после ослабления ограничений возобновился рост заболеваемости. Такие государства, по мнению ВОЗ, «сдают позиции», так как ограничения, которые доказали свою «состоятельность», не соблюдаются. При этом Гебрейесус не стал называть конкретные государства, в которых распространение коронавируса проходит по этому сценарию.

Четвертый сценарий касается американских стран, Южной Азии и ряда африканских государств. В них наблюдается резкий рост числа заболевших, при этом эпицентром остаются американские страны.

Напомним, в ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом.

При этом ВОЗ заявила о «хорошем пути» РФ по борьбе с коронавирусом.



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