Бренд Jeep оснастил Wrangler 457-сильным двигателем V8

13.07.2020, 22:15, Новости дня

Британский автомобильный гигант Jeep намерен выпустить новую модификацию внедорожника Wrangler с приставкой 392.

В частности, инсайдеры анонсировали, что данная модель получит улучшенный 6,4-литровый бензиновый двигатель. Кроме того, отличить новинку станет возможным по увеличенному капоту. Аналогичный силовой агрегат активно применяется в американских моделях Charger и Challenger, где уровень мощности достигает 485 л.с.

Производитель пока не называет никаких характеристик данного автомобиля, однако нужно указать, что автомобиль получит 6-ступенчатую механическую трансмиссию, а также модификацию с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.