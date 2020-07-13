Chery привезет в Россию обновленный кроссовер Tiggo 2 Pro

13.07.2020, 22:15, Новости дня

Китайская компания Chery намерена выпустить в нынешнем году на российском рынке новую модификацию кроссовера Chery Tiggo 2 Pro.

Вместе с тем автомобиль имеет более модернизированную внешность, которая выражает в наклоненной форме крыши. Кроме того, модель имеет стильный обвес, а также выштамповки на капоте. В салоне применили цифровую приборную панель, а также модернизированную мультимедийную систему и кресла из более дорогого материала.

Представители компании ранее анонсировали, что модель получит 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 106 л.с. мощности. В продажу поступят версии с механической или автоматической трансмиссией и передним приводом во всех комплектациях. Пока цена на автомобиль на российском рынке остается неизвестной.