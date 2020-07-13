Путин подписал закон о предотвращении и ликвидации разливов нефти

13.07.2020, 21:53, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на предупреждение и ликвидацию разливов нефти.

Закон, который вступит в силу с 1 января, опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом компании, занимающиеся добычей нефти на суше, должны иметь планы на случай чрезвычайного происшествия. Кроме того, у них должно быть финансовое обеспечение для ликвидации последствий аварий, а также для мероприятий по предупреждению ЧП, передает ТАСС.

К 1 января работающие с нефтепродуктами компании обязаны подготовить план предупреждения и ликвидации разливов нефти. План утверждается на основании результатов комплексных учений и по согласованию с Росприроднадзором.

В качестве финансового обеспечения могут выступать гарантия банка, договор страхования, резервный фонд, гарантийное письмо федерального органа исполнительной власти по уплате необходимой денежной суммы.

В случае аварии и разлива нефти компания должна сообщить об инциденте федеральным и местным властям, а также провести работы по локализации и ликвидации последствий аварии. Этим может заниматься либо сама компания, либо силы, работающие на договорной основе. Если самостоятельно справиться с последствиями разлива компания не может, ей необходимо обратиться к уполномоченным органам для привлечения дополнительных сил.

3 июня президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. «Норникель» оценил работы по ликвидации последствий аварии в 10 млрд рублей.