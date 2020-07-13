Путин подписал закон о жилье для родных погибших военнослужащих

13.07.2020, 21:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий право семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения службы, на обеспечение жильем независимо от общей продолжительности военной службы погибшего.

Речь идет о членах семей, имеющих основания быть признанными нуждающимися в жилых помещениях, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Подписанным законом предусматривается, что члены семей погибших (умерших) в период прохождения военной службы военнослужащих, независимо от общей продолжительности военной службы этих военнослужащих, обеспечиваются жилыми помещениями при наличии у таких членов семей оснований быть признанными нуждающимися в жилых помещениях.

Уточняется, что документ разрешает на основании согласия и письменного заявления военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, или членов семьи погибшего военного предоставлять им в собственность бесплатно или по договору социального найма жилье размером меньше зафиксированных в законодательстве норм.

На данный момент федеральные органы даже при наличии письменного согласия военнослужащих не вправе выделять им жилые помещения меньше установленных законом норм.

В марте российский лидер установил ежемесячную выплату в 65,6 тыс. рублей военным и семьям геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье.