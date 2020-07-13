 

Путин подписал закон о жилье для родных погибших военнослужащих

13.07.2020, 21:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий право семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения службы, на обеспечение жильем независимо от общей продолжительности военной службы погибшего.

Речь идет о членах семей, имеющих основания быть признанными нуждающимися в жилых помещениях, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Подписанным законом предусматривается, что члены семей погибших (умерших) в период прохождения военной службы военнослужащих, независимо от общей продолжительности военной службы этих военнослужащих, обеспечиваются жилыми помещениями при наличии у таких членов семей оснований быть признанными нуждающимися в жилых помещениях.

Уточняется, что документ разрешает на основании согласия и письменного заявления военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, или членов семьи погибшего военного предоставлять им в собственность бесплатно или по договору социального найма жилье размером меньше зафиксированных в законодательстве норм.

На данный момент федеральные органы даже при наличии письменного согласия военнослужащих не вправе выделять им жилые помещения меньше установленных законом норм.

В марте российский лидер установил ежемесячную выплату в 65,6 тыс. рублей военным и семьям геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Новый вид хантавирусов обнаружен в Томской области

23.05 / Заложник раскрыл подробности захвата банка в центре Москвы

19.05 / В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

24.06 / Блогеры заметили встречу американских дипломатов и представителей движения «Голос»

28.05 / Россия зарегистрировала восемь потенциальных вакцин от коронавируса

30.06 / Москвичам разрешили заниматься йогой в парках

27.05 / ГБР Украины в музее вручило Марине Порошенко повестки для сбежавшего супруга

01.07 / Заседание по избранию меры пресечения Порошенко отложено

08.06 / В Киеве за сутки выявили 72 новых случая COVID-19

10.06 / Липецкие власти объяснили запись с предложением губернатора «попугать» ветеранов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска