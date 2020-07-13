 

Команда Washington Redskins отказалась от своего названия из-за расистских коннотаций

13.07.2020, 21:42, Новости дня

После многолетних протестов и противоречий вашингтонская футбольная команда Redskins («Краснокожие») в понедельник заявила, что отказывается от своего названия в связи с критикой по поводу того, что оно является оскорбительным для коренных американцев.

Владелец команды Дэн Снайдер долгое время настаивал, что не будет менять название команды, за которую болел с детства. Однако менее чем через две недели после запуска «тщательного анализа» названия, команда заявила, что отказывается от него.

Защитники прав коренных американцев давно называли название Redskins хрестоматийным примером расового оскорбления.

Позиция Снайдера привлекла повышенное внимание в связи с активизацией дискуссии о расовой и этнической идентичности на фоне масштабных протестов против насилия со стороны полиции в отношении меньшинств.

Снайдер также столкнулся с давлением со стороны ряда ключевых спонсоров. Компании FedEx, Nike, Pepsi и Bank of America выступили против названия, которое используется командой с 1933 года, когда она еще базировалась в Бостоне.

Вскоре команда анонсирует новое название.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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