 

Новый глава Нацбанка может быть назначен 17 июля – нардепы

13.07.2020, 21:40, Новости дня

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении нового председателя Национального банка Украины на внеочередном заседании парламента в пятницу, 17 июля. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом заявил после заседания фракции с участием президента Украины Владимира Зеленского народный депутат от “Слуги народа” Александр Корниенко.

“Может такое случиться, что в пятницу будет внеочередное заседание после основного (то есть в районе 14–15.00) именно по назначению главы Нацбанка Украины”, – отметил он.

При этом Корниенко заявил, что кандидата на пост главы НБУ пока нет. “Президент пока что проводит собеседования, ведь это согласно Конституции исключительная компетенция главы государства”, – отметил он.

Нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк также сообщила, что Зеленский на заседании фракции не называл имен кандидатов на должность главы Нацбанка.

“Президент присутствовал реально 10 минут… Все, что мы обсуждали – это кандидатуру [Олега] Уруского и [Ольги] Пищанской”, – сказала она.

При этом однопартиец Корниенко и Василевской-Смаглюк Александр Качура заявлял, что Зеленский представил кандидата на пост руководителя НБУ, однако фракция не определилась, поддерживать ли его. Имени претендента на должность Качура не назвал.

Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Кабинет Министров Украины внес в парламент 10 июля. 13 июля стало известно, что проект отозван. По словам главы фракции “Слуги народа” Давила Арахамии, в документе обнаружили неточности, после исправления которых он будет снова внесен в парламент.

Руководители Национального банка Яков Смолий и Антимонопольного комитета Юрий Терентьев были уволены 3 июля. Обязанности глав НБУ и АМКУ исполняют первые замы уволенных председателей – Екатерина Рожкова и Ольга Пищанская соответственно. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что уже провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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