 

Мнение: Результаты ударов по турецким ЗРК на авиабазе Аль-Ватия

13.07.2020, 21:35, Разное

Появились более наглядные спутниковые снимки последствий ударов "неизвестных" самолетов по авиабазе Аль-Ватия (в западной Триполитании) 4 июля 2020-го годав ходе которых по заявлениям командования ЛНА было уничтожено 2 ЗРК "Хок" и различная техника.
Снимки сделаны 12 июля.


Снимок до удара. Красной рамкой выделена турецкая техника.


Судя по следам, как минимум 3 цели были накрыты довольно точно.


На этой фотографии можно отметить еще одно попадание.

По поводу того, кто именно бомбил, есть 3 основных версии.

1. Самолеты ЛНА с авиабазы Аль-Джуфра (там базируются Су-24 и МиГ-29). (данная версия основана на заявлениях командования ЛНА)
2. Француские "Рафали" с авиабазы в Мали. (данная версия озвучивалась ливийскими источниками)
3. Эмиратовские "Мираж 2000" с одной из египетских авиабаз (данная версия озвучивалась в турецкой официозной прессе)

В целом же, кто бы не бомбил турок, он сделал это весьма точно и для Турции это очевидно был болезненный щелчок по носу, ибо после разгрома Хафтара к югу от Триполи она уже совсем расслабилась, после чего ей объяснили по-взрослому, что ничего еще не закончилось и внешние спонсоры Хафтара не дадут Эрдогану просто так затащить Ливию в турецкую зону влияния.

Также на авиабазе отмечено:


Турецкая 155-мм САУ "Фиртина".


Тачанки у разрушенного ангара, в котором в мае был уничтожен один из эмиратовских "Панцирей".


Часть старых самолетов сгребли в кучу. Судя по тому, что показывали на авиабазе в мае, ничего из этого летать уже не будет.

Прошло уже более месяца с попыток Турции наскоком взять Сирт и авиабазу Аль-Джуфра. Несмотря на угрожающую риторику, Турция пока не предпринимает решительных действий с целью получения желаемого, ограничиваясь требованиями передать Сирт и Аль-Джуфра ПНС Ливии до начала переговоров с ЛНА и парламентом в Тобруке. Его пока что посылают с этими желаниями лесом и предлагают переговоры без предварительных условий, о которых Турция отказывается, уклоняясь от признания Каирской декларации. Ситуация в целом повисла в воздухе и должна быть так или иначе разрешена.

Источник: Colonel Cassad



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