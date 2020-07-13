Россия приступила к созданию технологий для путешествия за пределы Солнечной системы

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13.07.2020, 21:30, Новости дня

Россия работает над созданием ядерного космического двигателя, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда».

«И только такого рода мощный потенциал двигателей, который дает возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а может быть, в будущем, вырваться за пределы Солнечной системы», – передает слова Рогозина РИА «Новости».

Он пояснил, что к дальним планетам невозможно долететь на традиционных химических двигателях – кислород-керосиновых или водородных.

«Это путь к развитию ядерной космической энергетики», – отметил глава госкорпорации.

Специалисты Роскосмоса работают над созданием транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ планируется построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, что РФ готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей.



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