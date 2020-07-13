 

Рогозин заявил о намерении США создать аналог НАТО в космосе

13.07.2020, 21:30, Новости дня

Лунная программа США нацелена на создание аналога НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, однако РФ выступает против этого и не собирается принимать участие в подобной программе, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда».

«Для США это сейчас больше политический проект [полет на Луну]. С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО», – передает слова главы Роскосмоса РИА «Новости».

«Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно», – отметил Рогозин.

Он добавил, что РФ и Китай собираются построить на Луне совместную станцию.

«Сегодня утром мы проводили телемост с моим коллегой – руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь, очень влиятельным человеком и моим хорошим другом. Мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. И я не исключаю того, что этот проект будет, безусловно, открыт для всех желающих, в том числе для американцев. Но инициатива здесь может быть за Россией и Китаем», – рассказал Рогозин.

Рогозин заявлял в мае, что принципы «вторжения» США на Луну аналогичны тем, что использовались в операциях в Ираке или Афганистане.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Рамадан: коронавирус не смог отобрать праздник у мусульман

03.07 / На Украине уволили главу Нацбанка

17.06 / В Раде зарегистрировали постановление об отставке Авакова, коронавирусные антирекорды в Украине. Главное за день

14.06 / Зеленский поручил сделать пробное ВНО бесплатным, абитуриентам обещают вернуть деньги

24.06 / Суд в США обязал закрыть дело экс-помощника Трампа Флинна

08.06 / Пропуска и режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня

03.06 / Военных привлекли к восстановлению размытого моста под Мурманском

09.05 / У личной помощницы дочери Трампа обнаружили коронавирус

25.05 / Инициаторы новых санкций США против РФ оказались сторонниками Ходорковского

11.06 / Разин рассказал о встрече с Ефремовым на «Кинотавре»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска