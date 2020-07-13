Рогозин заявил о намерении США создать аналог НАТО в космосе

13.07.2020, 21:30, Новости дня

Лунная программа США нацелена на создание аналога НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, однако РФ выступает против этого и не собирается принимать участие в подобной программе, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда».

«Для США это сейчас больше политический проект [полет на Луну]. С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО», – передает слова главы Роскосмоса РИА «Новости».

«Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно», – отметил Рогозин.

Он добавил, что РФ и Китай собираются построить на Луне совместную станцию.

«Сегодня утром мы проводили телемост с моим коллегой – руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь, очень влиятельным человеком и моим хорошим другом. Мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. И я не исключаю того, что этот проект будет, безусловно, открыт для всех желающих, в том числе для американцев. Но инициатива здесь может быть за Россией и Китаем», – рассказал Рогозин.

Рогозин заявлял в мае, что принципы «вторжения» США на Луну аналогичны тем, что использовались в операциях в Ираке или Афганистане.