 

Астрономы обнаружили на Солнце опасный для Земли “каньон огня”

13.07.2020, 21:09, Разное

Астрономы обнаружили на Солнце “каньон огня”, чья активность может привести к выбросу заряженных частиц. Появление структуры, выбрасывающей плазму, представляет опасность для Земли.
Научные специалисты выявили в магнитном поле Солнца нарушения, из-за которых его поверхность потеряла прежнюю стабильность. В результате нарушений образовался “каньон огня”, выбрасывающий корональную массу. Астрономы опасаются, что после очередного, но более мощного выброса потока заряженных частиц, направленных на Землю, может разрушиться магнитное поле планеты.

Солнечные частицы приводят к образованию северного сияния, возникающего в результате взаимосвязи атмосферы и заряженных частиц. Усиление потока плазмы спровоцирует появление магнитных бурь и других неприятных последствий. Атмосфера может начать резко расширяться под воздействием сильного солнечного ветра. Усиление токов в магнитосфере негативно отразится на работе спутников и линиях электропередач. По словам профессора Сандры Чепмен, на протяжении последних 150 лет было зафиксировано лишь шесть солнечных бурь, крайне неблагоприятно отразившихся на магнитном поле Земли.



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