Появилось видео погрома в офисе амурского подрядчика Газпрома

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13.07.2020, 21:08, Новости дня

В Сети появилась видеозапись погрома в офисе компании-подрядчика, устроенного рабочими на стройке Амурского газоперерабатывающего завода. Ролик опубликован телеканалом «Россия 24».

На кадрах видно, как мужчины в спецодежде идут по коридору, швыряют мебель и громко кричат. Также показаны последствия их действий: в частности, в столовой разбросаны стулья и разбиты стекла. Помимо этого, перевернуты несколько машин, передает РИА «Новости».

По версии следствия, между гражданами Узбекистана и руководством турецкой подрядной организации Renaissance Heavy Industries возник конфликт из-за возмещения оплаты трудового патента.

Уточняется, что рабочие требовали выплат за три месяца карантина.

Кроме того, в пресс-центре АГПЗ уточнили, что на заводе усилили меры безопасности, предприятие работает штатно. Также подчеркнули, что регулярно и своевременно оплачивают работы, выполненные компанией-подрядчиком.

На предприятии добавили, что в конфликте участвовали около 300 человек, между инициативной группой сотрудников подрядчика и руководством компании начались переговоры.

Годом ранее в Сети появилось видео другой массовой драки, устроенной строителями Амурского газоперерабатывающего завода в столовой. На кадрах видео видно, что люди кидали друг в друга стулья. Конфликт произошел на бытовой почве, тогда задержали восемь человек. 



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