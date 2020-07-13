Иммунитет к COVID-19 может длиться всего несколько месяцев — исследование

13.07.2020, 21:07, Разное



2

минуты

Согласно исследованию, которое опубликовано в виде препринта на сайте MedRxiv, уровень антител снижается в течение трех месяцев после заражения, что, возможно, делает пациентов снова уязвимыми в инфекции.

Первый тест на антитела показал у 60% пациентов очень высокий уровень антител, но спустя три месяца он сохранился лишь у 17% обследованных.

«В одних случаях уровень антител снижался в 23 раза, в других — истощался полностью», – пишут исследователи.

Авторы подчеркивают, что их выводы очень важны для оценки массового тестирования на антитела, и самое главное — в прогнозировании продолжительности иммунного ответа, который должна обеспечить вакцина от COVID-19.

«Необходимы дальнейшие исследования с использованием последовательных образцов этих пациентов, чтобы полностью определить долговечность иммунного ответа. Также необходимы исследования для определения уровня антител для защиты от повторного заражения», – подчеркнули ученые.

Ранее исследователи Каролинского института (Karolinksa Institute) в Швеции провели иммунологический анализ образцов 200 переболевших, в том числе тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. У 30% обследованных не были выявлены антитела, но обнаружен так называемый Т-клеточный иммунитет, причем он был вдвое выше, чем у людей с антителами. Т-клетки (или Т-лимфоциты) хранят информацию о ранее действовавших антигенах и способствуют формированию иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям.

Исследователи сделали вывод, что уровень коллективного иммунитета может быть гораздо выше, поскольку во всем мире ученые в своих оценках опираются исключительно на количество переболевших с антителами.

«Вероятно, сейчас мы занижаем число людей, у которых есть какой-то иммунитет. Означает ли это, что такие люди полностью защищены или в будущем заболевание будет протекать у них в более мягкой формой или бессимптомно, сейчас сказать сложно», – пишут ученые.