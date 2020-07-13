У здания разведки в афганской провинции Саманган произошел взрыв

13.07.2020, 21:06, Новости дня

В провинции Саманган на севере Афганистана группа вооруженных мужчин в понедельник атаковала правительственное здание, сообщают местные власти.

Как рассказал агентству Reuters представитель правительства провинции Мохамед Седик Азизи, атака носила комплексный характер и началась со взрыва заминированного автомобиля.

Автомобиль был взорван у здания местного подразделения разведки, сообщил Associated Press заместитель главы провинциального совета Мохаммад Хашим Сарвари.

По словам властей, в результате нападения были ранены не менее 43 человек.