Мнение: Урбанизация 2.0

13.07.2020, 21:02, Разное

Мы на пороге больших перемен. Коронавирус запустил волну новой урбанизации, только на этот раз неприкаянные массы будут перетекать не в города, а… в виртуальную реальность.

Во время индустриализации крестьянами двигала не тяга к перемене мест, а сугубо практические соображения: если деревня была бедной и иногда даже голодной, то в городах можно было заработать себе и на кусок хлеба с маслом, и на новые сапоги.

Разница в уровне жизни тоже появилась не на ровном месте. В городах открывались новые заводы, появлялись новые рабочие места. Так как рабочих не хватало, заводы вынуждены были повышать зарплаты до того уровня, на котором начинался стабильный приток бывших крестьян. Рабочие прибывали и прибывали, заводы росли, а вместе с ними росли и города.

Одна американка как-то написала у меня в блоге, что Москва и Петербург — это 1% от населения России, тогда как остальные 99% россиян живут в старых покосившихся домиках типа тех, которые можно иногда увидеть, проезжая на автомобиле из одной столицы в другую. Конечно же, это не так: три четверти населения России живёт в городах, причём 45 миллионов не просто в городах, а в агломерациях городов-миллионников. Сельское население постоянно уменьшается, потому что один фермер с тремя помощниками производит сейчас больше еды, чем целый колхоз 40 лет назад.

Тем не менее, это только начало. В последние годы народ начал массово перебираться из городов ещё дальше, в виртуальную реальность. Схема переезда ровно та же, что и в предыдущую волну: интернет развивается, в нём появляются рабочие места, возникает дефицит рабочих рук. Рабочие руки перебираются в интернет, чтобы стать там веб-программистами, сеошниками, контент-менеджерами, блогерами, гейм-дизайнерами и прочая, и прочая. Причины переезда, опять-таки, сугубо финансовые: если опытный инженер получает, допустим, 70 тысяч рублей, то веб-программист примерно той же квалификации будет получать уже 140 тысяч. Есть повод сменить профессию.

В интернет потихоньку перемещается всё, вплоть даже до офисов компаний. Если раньше совещания в компьютерных играх проводили только разные тёмные личности типа революционеров или торговцев наркотиками, то теперь это уже обычная практика — зайти всем отделом, например, в «Ред Дед Редемпшн» и уютно посидеть вокруг трескучего костерка:

https://bigpicture-ru.turbopages.org/s/bigpicture.ru/?pcgi=p%3D1327882

В ВятГУ пошли ещё дальше: там решили вручать выпускникам дипломы прямо в «Майнкрафте». Сотрудники университета построили виртуальную копию вуза, чтобы питомцы могли принять участие в торжественной церемонии, не подхватив при этом друг от друга коронавирус:

https://vkirove.ru/news/2020/07/08/iz_za_koronavirusa_studentam_vyatgu_vruchat_diplomy_v_videoigre_minecraft_.html

Спасибо технологиям, наконец-то решена старая проблема офлайн совещаний. В офлайне было сложно задавать вопросы докладчику, так как время всегда ограничено, так как перебивать докладчика неправильно, и так как почти в каждой группе есть болтуны, которые пытаются занять своими бестолковыми репликами всё пространство. В интернете можно просто отправить свой важный вопрос в виде письменного сообщения, чтобы докладчик мог на него ответить.

Мир стремительно перетекает в интернет. Корпорация «Дисней» потихоньку отказывается от кинотеатров, предпочитая выкладывать новые фильмы прямо в свой потоковый видеосервис:

https://stereo.ru/news/disney-movies-to-skip-theaters-for-disney-plus

Островки виртуальной реальности разрастаются и постепенно сливаются друг с другом в единый огромный континент.

Россия идёт в ногу со временем. Недавно наш Верховный суд принял решение, что споры россиян с «Фейсбуком» по поводу банов и прочего корпоративного непотребства можно теперь рассматривать в российских судах:

Определение Мосгорсуда от 26 июня 2019 года по делу № 33-26439 (нельзя подавать на ФБ в суд в РФ):

https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/79c737fd-f873-4d4e-a46a-bead34b69aaa

Определение ВС РФ от 9 июня 2020 года по делу № 5-КГ20-49 (таки можно):

https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1894460

Юридическое обсуждение:

https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-rossiyskiy-sud-mozhet-rassmotret-spor-mezhdu-prozhivayushchim-v-rf-polzovatelem-i-vladeltsem-facebook/

Также наши юристы взялись за компьютерные игры. Проблему воровства аккаунтов, воровства игровых предметов скоро можно будет уверенно решать в обычных судах:

http://ipcmagazine.ru/legal-issues/virtual-gaming-property-prospects-for-legal-regulation

Это очень важные перемены. Если когда-то молодёжь доказывала свой статус фирменным джинсами, а позже — фирменными кроссовками, то теперь студенты щеголяют дорогими ножами и скинами автоматов в «Каунтер Страйке».

Тем не менее, мы находимся пока что только в самом начале пути. Наша Налоговая, например, по-прежнему игнорирует существование интернета, требуя от каждой фирмы тратить деньги на бессмысленный уже реальный физический офис.

Мало того, наши западные друзья и партнёры продвинулись в освоении виртуального мира дальше нас — они уже вовсю насаждают на захваченных территориях свою культуру. Вот свежая новость — в компьютерные игры надо обязательно включать гомосексуалистов, в противном случае они не получат премию BAFTA:

https://www.gazeta.ru/culture/news/2020/07/10/n_14654377.shtml

Казалось бы, это всё происходит где-то в Британии и нас не касается, но если во «Властелине колец» Толкиена гомосексуалистов не было, то, допустим, российский «Кингмейкер» имеет уже меньшинства в достаточном ассортименте.

Если мы продолжим щёлкать клювом, последствия могут быть самыми неприятными: от виртуальной утечки мозгов, до атак из враждебных сегментов виртуальной реальности на привычный офлайновый мир.