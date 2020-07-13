Эксперты: к аннексии Крыма привел не Майдан, а неприятие Россией самой идеи независимости Украины

13.07.2020, 21:00, Новости дня

КИЕВ – Президент России Владимир Путин не связывает ухудшение отношений между Украиной и Россией с аннексией Крыма. «То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», – сказал Путин в интервью телеканалу «Россия-1», сообщает 12 июля Украинская служба «Радио Свобода».

Он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», что для России «взгляды и пути» с украинской властью стали «диаметрально противоположными» после событий Евромайдана, которые он назвал «государственным переворотом и захватом власти».

«Забавными, конечно, не в хорошем смысле» назвал бывший министр иностранных дел Павел Климкин слова президента России о причинах ухудшения отношений с Украиной.

«Интересно, понимают ли в Москве, что получив временный контроль над Крымом и Донбассом, они окончательно и навсегда потеряли Украину и возможность партнерских отношений? Это ключевой вопрос. И если да, а я именно так считаю, то его целью [Путина] может быть только полный распад Украины, все остальное его не устроит, само существование демократической и европейской Украины – это проблема для российского режима», – отметил Павел Климкин 13 июля в Фейсбуке на своей странице.

Он считает, что «манипуляция о Крыме, которую и комментировать бы не стоило, на самом деле свидетельствует о том, что Путина не устраивает сам факт существования неколонизированной Украины и из этого он будет исходить в дальнейшем», подчеркнул бывший министр иностранных дел Украины.

История аннексии Крыма

Как сообщает проект Крым.Реалии, в феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни ООН, ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты не признали результаты голосования на «референдуме». Тем не менее, 18 марта 2014г. президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

История и Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой же программе на телеканале «Россия-1» заявил, что российский президент всегда будет вставать на защиту исторической правды.

Высказывания, подобные тому, которые президент Украины Владимир Зеленский сделал о роли СССР в Великой Отечественной войне, «внутренне коробят» Владимира Путина, рассказал Дмитрий Песков, сообщает сайт телеканала.

«Я уверен, если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды», – подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков состояние отношений России и США как «из рук вон плохое». «Наши отношения по-прежнему находятся практически в нижней точке», – сказал он, сообщает «Россия-1».

Все началось до Евромайдана

Директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что экономические ограничения для украинских товаров Россия ввела в августе 2013 года, когда о Евромайдане никто не говорил и не предполагал.

«Это для «чистоты понимания» слов Владимира Путина, которые, очевидно, нацелены на собственный электорат, и направлены на то, чтобы россияне после конституционных изменений могли убедиться в верной стратегии российского руководства. Это известная позиция Путина, который не принимает события Евромайдана, последовательно их игнорирует, а также нормы международного права и позицию добрососедства с Украиной», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог подчеркивает, что в центре Киева во время Евромайдана не было антироссийских лозунгов, и украинцы говорили на разных языках, и не менее активно по-русски.

«Путин пытается нивелировать значение аннексии Крыма на обвальном ухудшении российско-украинских отношений, которые еще существуют потому, что есть дипломатические отношения на уровне консульских служб», – считает Евгений Магда.

Вместе с тем, по его словам, недружественная позиция Кремля, агрессивная политика Владимира Путина привела к сокращению товарооборота и диалогу между странами.

Политика и три энергопроекта

Традиционная практика Кремля и самого Владимира Путина, по мнению президента Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаила Гончара, – переписывать историю.

«Как период Второй Мировой войны, так и другие периоды – 20-х – 60-х годов – якобы Ленин подарил Донбасс Украине, а Хрущев – Крым, до истории последних лет: то, что произошло в 2014 году – это результат, мол, бунта и как следствие Крым отошел к России», – говорит Михаил Гончар корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В 2013 – 2014 годах, отмечает эксперт, недовольство России вызывало нежелание украинской власти полностью отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«Вторым недовольством было то, что Янукович медлил с силовым решением Майдана, не слушал директив из Москвы», – подчеркивает Михаил Гончар.

Он утверждает, что в энергетической сфере Россия была против трех украинских мегапроектов по добыче углеводородов.

«Намечалась разработка двух крупных проектов по нетрадиционному газу на востоке и на западе Украины – Юзовская площадь на территории Харьковской и Донецкой областей, а на западе – на территории Ивано-Франковской и Львовской областей. Планировалось участие компаний: европейской Shell и американской Chevron. Еще один мегапроект – разработка шельфа Черного моря в северо-западном секторе между Одесской областью и Крымом под эгидой американской корпорации Exxon Mobil. Все эти проекты по совокупности могил сделать Украину не только газонезависимой, но даже позволить стать экспортером газа. Однозначно, это не входило в планы Газпрома», – отмечает Михаил Гончар.

Нежелание видеть Украину независимой сформировало в Кремле стратегию о «едином славянском народе», православии, представлении об Украине, как о территории, а не о государстве, считает Михаил Гончар.

Ничего общего с реальностью

Политолог Дмитрий Тужанский отмечает, что оценка событий и оценка двухсторонних отношений между странами начала радикально меняться в начале 2000-х годов.

«И вообще этим новым фразам Владимира Путина, что отношения испортились со времен Евромайдана, не стоит удивляться. Для России Евромайдан и «оранжевая революция» – это была операция американских спецслужб, на народные протесты вешали и другие ярлыки, которые не имеют ничего общего с реальностью», – говорит Дмитрий Тужанский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что лидер России не раз менял свое видение и оценки происходивших в Украине событий, начиная с 2014 года.

«Когда началась аннексия Крыма, позиция Путина поменялась – сначала речь шла о «зеленых человечках», которые чуть ли не добровольцы и тоже самое говорилось о регулярных войсках, которых якобы нет на Донбассе. Политик Путин – это ревизионист, который переписывает историю, понимает события, выгодные ему», – подчеркивает Дмитрий Тужанский.

Главной стратегией Кремля политолог называет политику отсутствия мира с Украиной, которая, вероятно, не изменится в перспективе.

«Начиная с 2013 – 2014 годов и после смены власти в Украины Путин не желает мира с Украиной, война и напряжение в отношениях – это его план, или часть плана. Я не уверен, что у этой стратегии есть какое-то завершение, об этом говорят изменения в конституцию, текущая ситуация в России, санкционная политика, периодические обострения на Донбассе», – отмечает Дмитрий Тужанский.