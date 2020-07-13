Министры стран G7 призвали к полной имплементации долгового моратория

13.07.2020, 21:00, Новости дня

Министры финансов стран «Большой семерки» в понедельник призвали к полной имплементации решения G20 о приостановке долговых выплат всеми официальными двусторонними кредиторами и соблюдении стандартов прозрачности данных о долгах, заявил представитель Министерства финансов США.

В ходе телеконференции в понедельник министры G7 также обсудили внутренние и международные экономические меры реагирования на пандемию коронавируса и стратегии обеспечения устойчивого восстановления мировой экономики, говорится в заявлении Минфина.

Коснувшись инициативы G20 о приостановлении обслуживания долговых обязательств для 73 беднейших стран мира до конца года, министры отметили необходимость полного и прозрачного участия Китая, который является членом G20 и крупным кредитором, рассказал высокопоставленный представитель администрации.

«Это крайне важно, как в плане реализации всего потенциала инициативы, так и в плане обеспечения прозрачности», – отметил источник.

Министры финансов стран «Большой двадцатки» планируют обсудить долговой мораторий в ходе телеконференции в субботу на фоне призывов к его продлению в связи с усугублением спада мировой экономики, который особенно сильно ударит по странам с большими задолженностями.

Международная торговая палата, Международная конфедерация профсоюзов и известная организация гражданского общества в понедельник настоятельно призвали членов G20 продлить и расширить долговой мораторий.

На сегодняшний день заявки на участие в инициативе подала 41 страна. Парижский клуб кредиторов подписал соглашения с 20 странами, от Кот-д’Ивуара до Эфиопии и Пакистана.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на прошлой неделе поддержал продление моратория до 2021 года и заявил, что некоторым особо закредитованным странам потребуется списание задолженностей, чтобы избежать затяжного пребывания в «ловушке бедности».

Малпасс подчеркнул необходимость повышения прозрачности в сфере кредитования и заявил, что в инициативе должны принять участие все официальные двусторонние кредиторы, включая такие банки, как Банк развития Китая, и государственные предприятия.