На десерт: торт со вкусом тульского пряника

13.07.2020, 20:54, Разное

Ингредиенты:

200 мл растительного масла

3 яйца

130 г муки

150 г сахара

8 г соды

15 мл лимонного сока

1 г соли

Корица, гвоздика, мускатный орех по вкусу (в целом максимум 10 г)

150 г чернослива

Для крема:

400 г сливочного сыра

200 мл сливок

30 г сахарной пудры

300 г вареной сгущенки

Способ приготовления:

1. Для приготовления нам понадобится большая емкость, в которой мы будем замешивать тесто. Наливаем в эту емкость растительное масло, добавляем сахар и взбиваем 2-3 минуты (или перетираем, если вам так удобнее). Далее поочередно (каждые 1,5 минуты) добавляем по одному яйцу, продолжая взбивать. В полученную массу добавляем муку, которую предварительно нужно смешать со всеми специями. Чернослив промываем, просушиваем и нарезаем по вкусу (средне или мелко) и добавляем в емкость. Добавляем соду, гашеную лимонным соком, и перемешиваем.

2. Теперь распределяем по формам диаметром либо 18 см, либо 22 см (как у меня). Первый вариант выпечки трех коржей (если вы выбрали диаметр 18 см). Выпекаем по одному в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Проверяем деревянной палочкой готовность коржей. Второй вариант выпечки коржей (если вы выбрали диаметр 22 см, как у меня) – у вас получится 2 тонких коржа. Лайфхак от меня: я после выпекания разделила коржи пополам и наслоила друг на друга, и получился половинчатый торт.

3. Замешиваем крем. Холодный сливочный сыр смешиваем с холодными сливками, взбиваем, добавляем сахарную пудру. Важно, сгущенку взбиваем отдельно не более 10 секунд (!!!). Оба крема – сливочный и взбитую сгущенку заливаем отдельно каждый в кондитерский мешок. После того как коржи остыли, начинаем собирать торт.

4. Если вы выбрали вариант с выпечкой круглых коржей диаметром 18 см, берем круглую форму и начинаем в нее собирать наш торт в следующей последовательности: вниз кладем корж, далее делаем равномерный слой кремом из кондитерского мешка, вторым слоем из этого же мешка делаем окантовку по кругу (чтобы получились своеобразные бортики из крема), а центр заполняем сгущенкой, далее идет второй слой коржа и повторяем ту же процедуру с кремом, как я описала ранее. Последний корж покрываем кремом. Если вы выбрали вариант с выпечкой половинчатого торта (как у меня), то соответственно делаем все то же самое, но без круглой формы. Делать все этапы нужно очень быстро, чтобы не допустить растекания торта. Собранный торт убираем в холодильник на ночь.

5. На следующий день мы делаем ганаш. Темный шоколад подогреваем, растапливаем, смешиваем с жирными сливками и поливаем торт. Украшаем торт тем, что есть из кондитерки: шоколад, батончики, печенье.