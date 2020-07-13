 

Ученые: Бета-блокаторы опасны для здоровья сердечно-сосудистой системы женщин

13.07.2020, 20:53, Разное

Ученые из Болонского университета после проведенного исследования выяснили, что прием бета-блокаторов наиболее опасен для женщин. Препараты негативно воздействуют на здоровье сердечно-сосудистой системы.
У женщин, использующих бета-блокаторы в целях терапии гипертонической болезни без сердечно-сосудистых заболеваний, риск развития сердечной недостаточности выше на 5%, по сравнению с мужчинами, имеющими острый коронарный синдром. В предыдущих научных работах специалисты изучали влияние бета-блокаторов на мужской организм, а в этом исследовании исследователи попытались узнать, к каким последствиям может привести прием блокирующих средств у женщин.

При неправильном применении данные медикаменты могут быть опасными и провоцировать множество побочных реакций, включая риск летательного исхода из-за сердечной недостаточности. Результаты исследования показали, что среди всех, кто принимал бета-блокаторы, вероятность появления этого опасного состояния у дам выше на 4,6%. Риск смерти в семь раз выше от сердечной недостаточности и у женщин, и у мужчин, по сравнению с пациентами, у которых выявлен острый инфаркт миокарда.



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