Мнение: Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

13.07.2020, 20:53, Разное

Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. Суд указал, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян. Теперь осталось только убедить в этом Цукерберга и американские суды. Тема юрисдикции, даже сугубо виртуальной, в современном мире крайне чувствительна. А тут российский Верховный суд предлагает взять и отгрызть огромный кусок этой самой юрисдикции у гигантского американского монополиста и американских судов. С учётом того, что это все автоматически распространится на Инстаграм, Твиттер и прочее, по сути дела, – это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Просто это мало кто пока осознал.

Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. Суд указал, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян. Теперь осталось только убедить в этом Цукерберга и американские суды. Тема юрисдикции, даже сугубо виртуальной, в современном мире крайне чувствительна. А тут российский Верховный суд предлагает взять и отгрызть огромный кусок этой самой юрисдикции у гигантского американского монополиста и американских судов. С учётом того, что это все автоматически распространится на Инстаграм, Твиттер и прочее, по сути дела, – это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Просто это мало кто пока осознал.

Хотя, конечно, с точки зрения права equity, у граждан государства, которых специально таргетирует иностранная соцсеть (в рекламе и не только), должно быть право обращаться в суд в своей стране, а не в США. Поскольку предложение императивно обращаться в американский суд – фактическое лишение права на судебную защиту для 99.99% участников. Однако, насколько известно, возможность обращаться в подобных делах в «домашние» суды признали пока только французские суды. Британские молчат. Хотя, если подобный подход войдёт в широкую международную практику, у Цукерберга конкретно лопнет п@@@@н (он будет весьма огорчён), а юридические расходы Фейсбука просто взлетят до небес. А в РФ обязательно появятся юристы, специализирующиеся по судам с соцсетями – вполне себе приличный кусок хлеба в мире после пандемии.

Источник: блог Дмитрия Гололобова.