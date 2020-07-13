 

У самого ценного игрока NBA 2017 года обнаружили коронавирус

13.07.2020, 20:53, Новости дня

Тест на коронавирусную инфекцию самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации 2017 года Рассела Уэстбрука, выступающего за «Хьюстон», дал положительный результат.

«Я получил положительный тест на COVID-19 перед отправлением команды в Орландо. Чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и с нетерпением жду возможности объединиться с одноклубниками, когда буду чист. Спасибо за пожелания и поддержку. Пожалуйста, относитесь к вирусу серьезно. Берегите себя. Носите маски!» – написал спортсмен в своем Twitter.

Как ранее сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусом. 



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