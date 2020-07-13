 

Финны на гидроцикле нарушили границу с Россией

13.07.2020, 20:48, Новости дня

Финские пограничники расследуют нарушение границы с Россией двумя жителями Финляндии, которые на гидроцикле заплыли на территорию сопредельного государства, сообщило финское ведомство.

«В субботу, 11 июля, в 2.49 утра пограничник Северной Карелии заметил водный мотоцикл, пересекающий государственную границу в Пюхяярви, Карелия, из Финляндии в Россию. Водный мотоцикл вернулся из РФ в Финляндию примерно через десять минут. На борту водного мотоцикла были два человека. В результате было начато предварительное расследование», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Финские пограничники уведомили о случившемся своих российских коллег.

В прошлом году гражданку России заподозрили в незаконном пересечении финской границы в состоянии алкогольного опьянения, когда пограничный отряд Северной Карелии задержал ее во время путешествия на резиновой лодке по озеру Пюхяярви.



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