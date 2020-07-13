Личное: Плюс в дружбе

13.07.2020, 20:42, Разное

Девушки-плюсы – это такие рапаны, которые воображают, что к ним все тянутся, даже когда на них плюют.

Девушки-плюсы бывают и мужского пола. Такие мужчины мало того что рапаны, еще и сокровища в короне равенства.

Девушки-плюсы плюсуют не только в ресурсе любви. В любом ресурсе девушки-плюсы бывают.

Вот письмо от типичной девушки-плюса про дружбу.

write_to_evo

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Уже не один год читаю Ваш блог с большим интересом и вниманием, специально завела аккаунт на случай написать Вам. И вот в контексте последних постов про плюс в отношениях может быть Вы найдете возможным разобрать мое письмо про плюс в дружбе.

Мне 35 лет, и в своей жизни я несколько раз сталкивалась с плюсом в дружбе со своей стороны. Если конкретнее, то из-за этого оборвала отношения с двумя хорошими подругами, в которыми были довольно близкие и хорошие отношения и общие интересы.

Но происходило примерно следующее: в какой-то момент они начинали буквально виснуть на мне в поисках поддержки и опоры, какое-то время я охотно старалась их утешить, поддержать и помочь, чем могла, но потом эта ситуация начинала меня просто бесить.

(В любви девушки-плюсы плюсуют так. Мужчина все время ноет, требует внимания и заботы, придирается и ревнует, просит более качественного секса и борщей. Бедная девушка-плюс сначала бегает савраской, потом утомляется, и тогда ей показывают на дверь, раз она такая. У автора то же самое в дружбе. Сначала ее подруги пользуют и в хвост, и в гриву, она старается изо всех сил, но не справляется. И потом годами оплакивает такую “дружбу”, считая, что подруги были в минусе, а она в плюсе)

Что они такие же, как я, взрослые девушки, с руками и ногами и головой, но я должна носиться с ними, как с малыми детьми. И я обрывала общение.

(Они такие же как она, с тем лишь исключением, что сами ничего делать для нее не хотят, а она для них на все готова, лишь бы считать себя их подругой)

Первая история была уже давно, больше 10 лет назад.

(Но автор до сих пор не может отлепиться)

Мы учились вместе с этой девушкой в университете, дружили, общались, все было взаимно и хорошо. Но в последний год учебы у нее как будто поехала крыша и началась просто паника на тему: вот мы закончим и куда мы пойдем работать, никуда не возьмут без связей, еще надо съезжать из общежития и платить за съем жилья половину зарплаты, какой ужас, ничего не получится, жизнь дерьмо. Плюс она была с Кавказа, для нее очень значима была тема выйти замуж, и по их меркам она уже была чуть ли не старая дева. Она постоянно с кем-то встречалась, но что-то не получалось в отношениях, и все время у нас обсуждалась тема, что нормальных парней нет, тот дурак, тот мудак, тот козел. Я какое-то время приводила контраргументы, пыталась переубедить, что все еще будет, но потом устала от этого. Она могла позвонить мне и часами рассказывать про проблемы с парнями и мамой.

(Что там было сначала, не ясно, скорее всего тоже был дисбаланс, но поменьше. А потом дисбаланс так вырос, что подруга относилась к автору как к жилетке, на которую можно изливать свое решето. Подруга совсем не обращала никакого внимания на автора, не замечала ее недовольства, не интересовалась ею, воспринимала ее как пустое место. А автор под своей короной Спасателя воображала свою важную роль в жизни подруги)

И хотя я ценила её как хорошего, доброго и отзывчивого человека, меня так достал этот негатив, что после окончания учебы я просто перестала с ней общаться. Перестала брать телефон и отвечать на сообщения. Я знаю, что она считала меня своей лучшей подругой и что я наверняка сделала ей больно, но меня уже начинало трясти, когда звонил телефон и высвечивалось ее имя.

(Подруга и не пыталась ее удержать. Несколько сообщений с вопросами, куда пропала ее рабыня, написала, а потом забила. И давно уже забыла о ее существовании, а автор наша все помнит и оплакивает боль, которую она причинила бедняжке)

Вторая история с подругой, с которой тоже вместе учились и дружили со студенчества. Мы проводили вместе много времени вне учебы, везде ходили вместе, было много общих интересов.

(У Штурманов всегда с подругами и партнерами много общих интересов. Только эти интересы внезапно оказываются совершенно не интересы и не нужны второй стороне)

К окончанию учебы она стала встречаться с парнем, и так вышло, что у них не получились нормальные отношения и она, как я теперь понимаю, впала в аддикцию к нему. У них постоянно были сходки-расходки, нервотрепка, ругань, кто-то кого-то бил, оскорблял. За короткое время она из жизнерадостного человека превратилась в поникшую тень. Она постоянно звонила мне в слезах, просила поговорить с ней, потому что ей очень плохо.

(Может быть у подруги действительно была депрессия на почве несчастной любви, а может быть она вспоминала об авторе только, когда ей было плохо и хотелось излить кому-то негатив. В любом случае автор подругу совсем не интересовала. Ее интересовал ее парень. Но автор почему-то считает себя плюсом в отношениях с подругой, хотя лезла из кожи, чтобы отвоевать немного влияния на нее)

Я говорила, что ей надо с ним расстаться, что ничего хорошего из этих отношений не получится, что надо пойти к психологу, если она не может справиться сама, и вроде бы она все понимала и была согласна, но ничего не менялось.

Эта ситуация продолжалось несколько лет, я искренне ей сочувствовала и поддерживала.

(Несколько лет автор была в рабстве у подруги. А заодно и в рабстве у парня подруги. Такая была пищевая цепь. Но автор даже сейчас не может осознать, что была в этой конструкции в самом низу. Все ей кажется, что она царила)

Потом она попала в психбольницу из-за всех этих переживаний, вышла и рассталась с этим парнем, но все равно продолжала ему названивать и страдать по нем. И звонить мне и искать поддержки. К тому времени из наших отношений исчезло практически все, что раньше было общего. Мы уже никуда не ходили и ничем не занимались вместе. Только обсуждали её проблемы. И в конце концов меня стала сильно тяготить эта навязанная мне роль психотерапевта.

(Это все равно как быть у мужчины много лет в сервис-зоне, мыть ему дом, привозить еду, слушать его переживания о других женщинах, быть нянькой и сиделкой, но считать себя плюсом)

В общем, в какой-то момент мне так уже надоело её постоянное нытье, что перестала с ней общаться. Так же, как и в первом случае, просто перестала отвечать на звонки. Это было пару лет назад.

И вот я периодически вспоминаю этих подруг и думаю о том, правильно ли я сделала и можно ли было поступить иначе.

(Она вспоминает и жалеет, что оборвала дружбу, то есть уровень ее липкости больше, чем у супер-клея. Сколько ни бей по ней, она все равно остается прилеплена)

Они обе были мне дороги, я их ценила, но постепенно получилось так, что отношения свелись к тому, что мне постоянно надо было их утешать и подбадривать, и меня это достало. Но, может быть, у каждой из них это был временный сложный период, и он бы закончился, жизнь наладилась бы, и, поступи я иначе, мы бы сейчас общались и дружили.

(Даже если бы их жизнь наладилась, они бы все равно использовали автора как носовой платок. Просто потому, что она ни на что больше им не годилась)

Но в тот момент я испытывала уже такую степень раздражения, что не могла придумать ничего другого, как просто оборвать общение.

(И заметьте, оборвать общение было легко. Подруги не сопротивлялись. То есть даже как жилетку и носовой платок они ее совсем не ценили)

Буду благодарна за разбор.