Мнение: Внутривидовые разборки

13.07.2020, 20:35, Разное

Если левак не согласен с другим леваком – он называет его “троцкистом”.

Если нацик не согласен с другим нациком – он называет его “евреем”.

Если либерал не согласен с другим либералом – он называет его “антисемитом”.

Если государственник не согласен с другим государственником – он называет его “либерастом”.

Если украинец не согласен с другим украинцем – он называет его “москалем”.

Если журналист не согласен с другим журналистом – он называет его “пропагандистом”.

Если пиарщик не согласен с другим пиарщиком – он называет его “блогером”.

Если феминистка не согласна с другой феминисткой – она называет ее “свиноматкой”.

Если консерватор не согласен с другим консерватором – он называет его “демократом”.

Если интеллигент не согласен с другим интеллигентом – он называет его “фашистом”.

Если мужик не согласен с другим мужиком – он называет его “педерастом”.

Если педераст не согласен с другим педерастом – он называет его “гомофобом”.

Если негр не согласен с другим негром – он называет его “расистом”.

Если москвич не согласен с другим москвичом – он называет его “лимитой”.

Если бабушка не согласна с другой бабушкой – она называет ее “проституткой”.

Если музыкант не согласен с другим музыкантом – он называет его “попсой”.

Если мальчик не согласен с другим мальчиком – он называет его “девочкой”.

если путинист не согласен с другим путинистом – он …. ?????

И т.д. (продолжать можно бесконечно).