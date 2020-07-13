Мнение: Внутривидовые разборки
13.07.2020, 20:35, Разное
Если левак не согласен с другим леваком – он называет его “троцкистом”.
Если нацик не согласен с другим нациком – он называет его “евреем”.
Если либерал не согласен с другим либералом – он называет его “антисемитом”.
Если государственник не согласен с другим государственником – он называет его “либерастом”.
Если украинец не согласен с другим украинцем – он называет его “москалем”.
Если журналист не согласен с другим журналистом – он называет его “пропагандистом”.
Если пиарщик не согласен с другим пиарщиком – он называет его “блогером”.
Если феминистка не согласна с другой феминисткой – она называет ее “свиноматкой”.
Если консерватор не согласен с другим консерватором – он называет его “демократом”.
Если интеллигент не согласен с другим интеллигентом – он называет его “фашистом”.
Если мужик не согласен с другим мужиком – он называет его “педерастом”.
Если педераст не согласен с другим педерастом – он называет его “гомофобом”.
Если негр не согласен с другим негром – он называет его “расистом”.
Если москвич не согласен с другим москвичом – он называет его “лимитой”.
Если бабушка не согласна с другой бабушкой – она называет ее “проституткой”.
Если музыкант не согласен с другим музыкантом – он называет его “попсой”.
Если мальчик не согласен с другим мальчиком – он называет его “девочкой”.
если путинист не согласен с другим путинистом – он …. ?????
И т.д. (продолжать можно бесконечно).
Источник: Размышления вольного социолога
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