Мнение: Спасение “малого бизнеса” в США от коронавируса

13.07.2020, 20:30, Разное

В США миллиардеры и политики получили займы «для малого бизнеса»

Министерство финансов США и Управление по вопросам малого бизнеса ( SBA) 6 июля опубликовали отчет на 18 страницах о 660 000 получателях 521.5 миллиардов долларов от Программы защиты занятости (PPP).

Отчет был опубликован после того, как 11 СМИ подали в суд с таким требованием

PPP изображали как спасение малого бизнеса и рабочих в условиях COVID-19. На самом деле займы под низкий процент с возможностью невозврата получила, например, Нэнси Пелоси – демократ и спикер Конгресса США. Муж Нэнси Пелоcи – Пол Пелоcи – инвестор фирмы EDI Associates, которая получила от 50 000 до миллиона долларов.

Хотя малый бизнес кое-что получил, 3 300 000 малых предприятий (22%) в США закрылись окончательно с февраля по апрель.

Отчет SBA утверждает, что программа «спасла» 51 миллион рабочих мест. На самом деле почти 90 000 фирм в заявке на займы или не ответили на вопрос о планах сохранить рабочие места, или поставили в графе ноль.

Кроме того, около 70 000 фирм, получивших займы PPP планируют уволить как минимум по 10 человек – то есть больше 700 000 – после окончания программы.

PPP – часть фонда в 2 200 000 000 «Коронавирусная помощь» (CARES), за который голосовали единогласно в Сенате – всего 349 миллиардов с начала апреля.

Денег хватило на 2 недели, и Конгресс (с демократическим большинством) тут же добавил еще 310 миллиардов, несмотря на многочисленные сообщения о злоупотреблениях и жульничестве. Например, спортивные команды, сети ресторанов и отелей получили миллионы, но не мелкий семейный бизнес. А банки вроде JPMorgan Chase и Bank of America получили миллиарды за посредничество.

Мультимиллионеры, бизнесмены со связями с семьей Трампа, губернаторы по крайней мере 8 штатов и конгрессмены от обеих партий получили льготные займы от 150 000 до 10 миллионов долларов. Отделение демократической партии в Огайо и «Черные республиканцы Флориды» получили как минимум по 150 000, демократы Флориды и Женский республиканский клуб Нью-Йорка – как минимум 350 000.

Институт Айн Рэнд (той, что клеймила получение денег от государства последними словами) получил одобрение займа от 350 000 до миллиона долларов. Архиепископство Нью-Йорка (католики) – от 5 до 10 миллионов.

273 миллиона получили свыше 100 компаний, чьи владельцы или управляющие жертвовали деньги на избирательную компанию Трампа ( не менее 11,1 миллиона с мая 2015 года).

Форбс обнаружил, что как минимум 44 фирмы 15-ти миллиардеров получили займы – включай Кайне Уэста, и Дэвида Грина –основателя фирмы Hobby Lobby – который «стоит» 7,9 миллиарда долларов. Сын Грина – глава «Музея Библии» в Вашингтоне, музей получили от 2 до 5 миллионов – чтобы «сохранить» 249 рабочих мест.

Губернатор Западной Вирджинии и богатейший человек штата Джим Джастис (1,2 миллиарда) также получил деньги. Фирмы семьи Джастис получили как минимум 11,1 миллионов. 4 из этих компаний сообщили, что «сохранили» 0 рабочих мест.

Республиканские губернаторы штата Огайо Майк ДеВайн, Крис Сунуну (Нью-Гемпшир), Ларри Хоган (Мэрилэнда) и Тейт Ривес (Миссисипи) получили займы. Фирмы, связанные с демократическими губернаторами Филом Мерфи (Нью Джерси), Гэвином Ньюсомом (Калифония) и Ральфом Норсэмом (Вирджиния) также получили займы.

Республиканские конгрессмены Кевин Херн и Марквейн Муллин (Оклахома) и Майк Келли (Пенсильвания), Роджер Уильямс (Техас), Вики Харцлер (Миссури), демократические конгрессмены Сьюзи Ли (Невада) и Дебби Мукарсел Рауэлл (Флорида) связаны с фирмами, получившими займы.

Сокращенный перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/07/08/loan-j08.html – цинк

Знакомая ситуация, сразу вспомнились "странные" участники программы спасения бизнеса в России, куда умудрились попасть даже букмекерские конторы, после чего в правительстве приходилось оправдываться по этому поводу. Как не трудно заметить, некоторые не только потеряли на коронавирусе, но даже получили весьма недурственный гешефт.

PS. За институт Айн Ренд особенно совестливо стало на душе. Атлант снова заправил плечи и вместа приза свободного рынка свободных людей снова присосался к государственным деньгам.