 

Ученые из США раскрыли все опасные симптомы COVID-19

13.07.2020, 20:30, Разное

Ученые, представляющие Колумбийский университет (США), раскрыли все опасные симптомы COVID-19. Коронавирус приводит к нарушению работы многих органов, поэтому считать его только респираторным заболеванием не совсем верно, сообщается в издании Nature Medicine.
В обзоре осложнений, вызванных новым вирусом, отмечается, что коронавирус может спровоцировать нарушения свертываемости крови, пагубно воздействовать на работу почек, сердца, головного мозга. Эти проявления важно лечить вместе с респираторными болезнями, – считает Аакрити Гупта, являющаяся соавтором исследования. Медицинские специалисты должны рассматривать COVID-19 как мультисистемную болезнь.

В результате атаки патогена в клетках, которые выстилают сосуды, усиливаются воспалительные процессы, образовываются сгустки крови. Работа большинства органов нарушается, иммунная система получает чрезмерную стимуляцию и запускает немало негативных реакций в организме. Коронавирус также нарушает деятельность сердца, используя системное воспаление и чрезмерный иммунный ответ, предполагают исследователи.

В числе опасных симптомов оказались дисфункция миокарда, аритмия, желудочно-кишечные симптомы, кетоз, неврологические расстройства, нарушения зрения, гепатоцеллюлярная недостаточность, гипергликемия, повреждения почек. Такое разнообразие вызвано воздействием вируса на клеточный рецептор ACE2, экспрессирующий большинство тканей вне легких. COVID-19 напрямую повреждает ткани, что и становится причиной появления многочисленных расстройств. В целях профилактики появления вышеописанных осложнений допустимо применение стероидов и антикоагулянтных препаратов, говорится в статье американских специалистов.



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