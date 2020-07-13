 

В Севастополе автомобиль без водителя чуть не уехал с места ДТП самостоятельно

13.07.2020, 20:23, Разное

Очевидец поделился в Сети кадрами необычного ДТП в Севастополе. Один из автомобилей едва не уехал с места происшествия самостоятельно.

Иномарка голубого цвета двигалась по второстепенной дороге. Выезжая на перекресток, она не пропустила двигавшийся по главной дороге автомобиль “Лада”. В результате произошло столкновение, в ходе которого отечественная легковушка получила удар в бок и съехала в кювет. Из другой машины после аварии вышла женщина с ребенком, которая находилась за рулем. После этого автомобиль самостоятельно поехал в сторону обочины, но вскоре остановился.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Мнение: Притечка мозгов

06.07 / ВМС США до сих пор не заменили «потерянную» стелс-ракету

16.05 / В Сети показали цвета новых Honor на “живых” фото

15.05 / “Бегущий по лезвию”: Realme Blade Runner “засветился” на новом фото

08.07 / Ленин с ирокезом и шипастыми погонами возмутил народ

11.05 / Интервью: Глава ДНР о том, как Россия помогла в борьбе с коронавирусом

13.07 / Страшно секретно

21.06 / Мнение: “Touch in Public”

09.07 / Подруга Жанны Фриске опубликовала архивное фото: Она не гналась за мнимым счастьем

17.06 / Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук выходит замуж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска