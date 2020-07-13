Президенты приходят и уходят, а Гарвард остается

13.07.2020, 20:17, Разное

Лучшие университеты США судятся с Белым домом, на стороне студентов — прокуроры. И не только.

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на администрацию Дональда Трампа, оспаривая директиву его администрации, запрещающую нахождение в стране иностранных студентов американских вузов, если обучение будет проходить исключительно в режиме онлайн, «по удаленке».

Генеральный прокурор штата Массачусетс пообещала поддержать усилия вузов по блокированию правил, которые были объявлены службой иммиграционного и таможенного контроля страны (ICE).

«Массачусетс является домом для тысяч иностранных студентов, которые не должны бояться депортации или подвергать риску свое здоровье и безопасность, чтобы улучшить образование, — пояснила генеральный прокурор Маура Хили. — Это решение жестоко, оно незаконно, и мы будем судиться с ним, чтобы остановить». Прокурор — член Демократической партии и выпускница Гарвардского университета. Гарвард — истец.

Генеральный прокурор штата Калифорния Хавьер Бессера сообщил, что крупнейший штат также подает судебный иск, оспаривая политику администрации и службы иммиграционного и таможенного контроля США.

Поводом для ужесточения правил для иностранных студентов стала пандемия коронавируса, вынудившая американские учебные заведения еще в марте-апреле перейти на обучение в режиме онлайн. С тех пор Белый дом неоднократно заявлял, что пик пандемии пройден, призывал губернаторов штатов снять режим изоляции и открыть экономику. Но болезнь просто сместилась с севера на юг, статистика остается угрожающей.

Генеральный прокурор штата Массачусетс Маура Хили. Фото: Reuters

Калифорния, Техас, Флорида, Аризона бьют рекорды по новым случаям заболевания COVID-19. В целом по стране 3,17 млн заболевших, 135 тыс. умерших.

Неудивительно, что в такой ситуации многие вузы объявили, что осенние семестры пройдут в режиме онлайн.

Но по директиве Белого дома иностранные студенты, находящиеся сейчас в США, должны уехать в свои страны, если осенью занятия в учебных заведениях будут проходить в дистанционном режиме, сказала служба гражданства и иммиграции. Студентам предлагается или перейти в другой колледж с очным обучением, или добровольно покинуть страну.

Иначе депортируют.

Вузы утверждают, что решение Белого дома политически мотивировано, что это давление на колледжи и университеты, чтобы они вновь открылись осенью, несмотря на коронавирус, пояснила «Нью-Йорк Таймс» Мириам Фельдблум, исполнительный директор Альянса президентов по высшему образованию и иммиграции, объединяющего 450 государственных и частных университетов.

Два вуза, подавших иск в федеральный суд Бостона, заявили, что новая директива не позволит сотням тысяч иностранных студентов остаться в США. В иске содержится требование временно запретить исполнение директивы федерального правительства. К иску готовы присоединиться Американский совет по образованию, Американская ассоциация общественных колледжей, Ассоциация американских университетов и еще два десятка влиятельных объединений.

Кеннет Кучинелли, исполняющий обязанности заместителя секретаря Департамента внутренней безопасности, в интервью CNN защищал новую директиву администрации Трампа, отметив, что теперь власти предоставляют иностранным студентам «больше возможностей». В прошлом иностранные студенты по визе F-1 могли за весь полный курс обучения пройти только один онлайн-класс, а для студентов технических и профессиональных программ по визам M-1 вообще нельзя было учиться онлайн — только очно. Это ограничение было снято правительством 13 марта в связи с пандемией.

И вот теперь правило обязательного очного обучения снова вводят, хотя пандемия не прошла. «Если они не собираются быть студентами или они будут учиться полностью по удаленке, то у них нет оснований находиться здесь, — пояснил Кучинелли. И добавил: — Они должны вернуться домой, а затем смогут приехать сюда снова, когда откроются вузы».

Нет больше ограничений в часах обучения онлайн, но требуется, чтобы одновременно студенты посещали очные занятия. Служба иммиграционного и таможенного контроля предложила студентам тех вузов, которые будут проводить занятия исключительно по удаленке (об этом, в частности, объявил Гарвард), переводиться в те вузы, где будет гибридный процесс обучения.

Как отмечают критики программы, сделать это за несколько недель до начала осенних занятий почти невозможно.

В исковом заявлении Гарварда и Массачусетского технологического института сообщается, что для многих студентов перспектива возвращения в свои страны для прохождения занятий в интернете является «невозможной, невыполнимой, непомерно дорогой или опасной».

Студенты Гарвардского университета несут коробки в свои общежития, после того как вуз объявил о переходе на онлайн обучение и попросил учащихся не возвращаться в кампус после каникул. Фото: Reuters

Рауль Ромеро, студент из Венесуэлы, сказал, что для него возвращение на родину будет означать возвращение в социально-экономический и политический кризис, который породил тысячи беженцев и привел к росту преступности, голода и нищеты.

В прошлом месяце Дональд Трамп подписал документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B — для высококвалифицированных рабочих. Президент уверяет, что этот шаг сохранит рабочие места для безработных американцев.

Данное решение раскритиковали главы крупнейших технологических компаний США, привлекающих для работы лучшие интеллектуальные кадры планеты. Большинство из списка генеральных директоров технологических гигантов США — мигранты или их дети: Alphabet — Сундар Пичаи, Microsoft — Сатья Наделла (оба из Индии), Tesla — Илон Маск (ЮАР). Правда, никто из них пока в суд не подал.

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Вирус вирусом, но критики Трампа смотрят глубже и видят в его действиях ксенофобию и попытку выполнить обещания «ядерному электорату»: защитить рабочие места для американцев.

В ходе предвыборной кампании Трамп высказался за сохранение иностранных студентов в США. «Когда иностранцы посещают наши замечательные колледжи и хотят остаться в США, их не следует выбрасывать из нашей страны», — написал он в своем твиттере 18 августа 2015 года. Дела расходятся со словами.

Начиная с 2016-го меры по ужесточению в получении или сохранении студенческих виз привели к сокращению числа иностранных студентов в США на 11%. В 2014 году в американские вузы поступило свыше одного миллиона иностранных студентов, но снижение их числа, отмеченное при президентстве Трампа, нанесло удар и по университетам, и по экономике в целом. Иностранные студенты приносят почти 32 млрд долларов дохода ежегодно и поддерживают более 300 000 рабочих мест (данные аналитического центра New American Economy). Это очень важная статья бюджета для американских вузов.

Гражданин Португалии Жоау Кардозу, студент Йельского университета, находится в Америке по студенческой визе F-1. Для него вынужденное возвращение домой не вариант. Его мать живет в арендованной однокомнатной квартире, а Жоау заключил договор об аренде жилья рядом с университетским студенческим городком, срок действия которого истекает только в мае следующего года.

Йельский университет субсидирует студенту наем жилья — это входит в пакет финансовой помощи вуза. Если Жоау покинет страну, эти деньги пропадут.

Йельский университет позволит старшекурсникам вернуться в студенческий городок осенью, вуз принял гибридную модель, в которой только небольшое количество классов проводится очно, остальные — на удаленке. Кардозу, опасаясь коронавируса, хотел закончить дипломную работу и посещать онлайн-классы, оставаясь в арендованной квартире. Но у иностранных студентов больше не будет возможности остаться, посещая занятия только в режиме онлайн.

Студентка с собранными вещами в ожидании приезда родителей и продолжительного периода онлайн-занятий. Фото: Reuters

Когда Кардозу приняли в Йельский университет, он серьезно задумывался о поиске работы в США после окончания вуза, но за последние три года передумал из-за отношения американского правительства к иностранным студентам. Португалец знает немецкий и хочет теперь получить работу в Германии в качестве разработчика программного обеспечения, ему даже не нужно будет подавать заявку на визу, поскольку он — житель Европейского союза. «Я уеду отсюда как можно скорее. Я разочарован этой страной».

И это говорит студент Йеля — одного из самых престижных вузов, входящих в Лигу плюща, более того — в «Большую тройку» самых лучших (вместе с Гарвардом и Принстоном).

Раньше здесь гордились тем, что эта страна собирала под одной крышей представителей самых разных государств и объединяла их в новую общность — «американский народ». Но теперь, похоже, настали другие времена.

Здесь надеются, что это временно.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон