Российский нападающий подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота»

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13.07.2020, 20:16, Новости дня

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота» объявил о подписании соглашения с российским нападающим Кириллом Капризовым, сообщила пресс-служба клуба.

«Мы рады официально объявить о подписании контракта и приветствуем Кирилла в нашем клубе. Он превзошел все ожидания в своем развитии с того момента, как был выбран на драфте в 2015 году. Кирилл – умный и динамичный нападающий, который был лидером Континентальной хоккейной лиги по голам на протяжении двух последних сезонов. Мы с нетерпением ждем его появления в нашем составе, когда начнется следующий сезон», – передает ТАСС слова генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина.

На протяжении последних трех сезонов КХЛ Капризов выступал за ЦСКА, став в 2019 и 2020 годах лучшим снайпером лиги с 30 и 33 шайбами соответственно. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.

Напомним, в прошлом году сборная РФ по хоккею уступила шведам на старте Кубка Первого канала.



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