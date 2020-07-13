Россия отменила карантин для прибывающих из-за границы

13.07.2020, 20:08, Новости дня

Обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Россию с 15 июля отменяется, необходим документ с отрицательным тестом на COVID-19, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

В документе также сказано, что прибывшим в Россию без документа с отрицательным результатом на COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, передает РИА «Новости».

10 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что РФ с 15 июля начинает возобновление международного авиасообщения. По ее словам, полеты будут разрешены только в те страны, где рост числа инфицированных коронавирусом не превышает 1% в среднем в сутки. Она добавила, что въезжающие в Россию иностранцы будут обязаны пройти тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия.