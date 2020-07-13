«Чаще пьет и мочится» – тревожные симптомы диабета у ребенка

13.07.2020, 20:00, Разное



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В Великобритании врачи призывают родителей соблюдать «правило четырех Т» – обращать внимание на симптомы, которые могут свидетельствовать о дебюте сахарного диабета I типа у ребенка:

Toilet (туалет): участившееся мочеиспускание, в том числе возобновившееся ночное недержание у детей, увеличение объема мочи в подгузниках у младенцев.

Thirsty (жажда): ребенок постоянно хочет пить, в том числе ночью, причем увеличение объема потребляемой жидкости не утоляют жажду. Надо быть особенно внимательным, если у ребенка появилась привычка держать рядом с кроватью емкость с водой, чтобы не бегать на кухню каждый раз.

Tired (усталость): усталость, слабость, сонливость без объективных причин.

Thinner (потеря веса): ребенок начал сильно худеть без диеты или повышенных физнагрузок.

Даже если обнаружился всего один признак, это повод для немедленного обращения к педиатру и сдаче анализа крови на сахар натощак.

Врач-педиатр Сергей Бутрий в своем блоге обращает внимание на то, что родители часто не придают значения этим симптомам, а то и вовсе им радуются. Спит больше обычного? Ну и хорошо, сон — лучшее лекарство. Похудел? Прекрасно, а то вон животик наел. Более того, даже врачи описанные выше симптомы часто списывают на что-то неопасное, либо ставят неверный диагноз. Кетоацидоз часто имитирует вирусный гастроэнтерит, вплоть до рвоты и острого живота, что приводит к экстренной госпитализации в инфекционное отделение, а иногда — ошибочной операции. Упущенное время и неверный диагноз могут привести к кетоацидозной коме и даже смерти от острого отека мозга.

«Если вовремя не начать введение инсулина, то существует немаленький шанс осложнений и даже смерти ребенка», – информирует врач.

Проблема своевременного выявления сахарного диабета у детей остро стоит во всех странах, поэтому врачи уделяет огромное внимание просветительской работе. В итальянской провинции Парма врачи в течение восьми лет распространяли в школах, детских садах и аптеках постеры следующего содержания: «Ваш ребенок пьет и мочится больше обычного? У него снова мокрая постель? Проверьте у него уровень сахара!». Также были напечатаны тысячи открыток, которые раздавали на улицах, в супермаркетах и даже на футбольных матчах. Результаты были впечатляющими: у 81% детей с сахарным диабетом не было тяжелого кетоацидоза в сравнении с 27% детей из других регионов, где кампания не проводилась.

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